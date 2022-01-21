Врач рассказал, как бороться с болями в пояснице

Боли в пояснице могут говорить как о заболеваниях в области урологии, так и о травмах. Главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон рассказал, что делать, если вы столкнулись со столь неприятным недугом. Об этом сообщили Nation News.

Эксперт подчеркнул, что боли в пояснице могут возникать вследствие повреждений позвоночника. Однако иногда их вызывают проблемы с урологией или почками. Если боли спровоцировал последний фактор, они сопровождаются трудностями с мочеиспусканием. Кроме того, цвет мочи также меняется.

Если же проблем с этим процессом не возникает, то боль с большой вероятностью вызвана проблемами с мышцами, связками, с напряжением и воспалением фасций либо с изменением в межпозвонковых суставах. Однако специалист посоветовал не заниматься самолечением, а в случае дискомфорта обратиться к врачу.

«Начинать лучше с терапевта. Также следует посетить травматолога, уролога, для пожилых пациентов — гериатра. В процессе при получении анализов часть из них, естественно, отпадет», — пояснил Хавинсон.