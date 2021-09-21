Врач рассказал, как без проблем нормализовать давление

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как можно с легкостью нормализовать пониженное давление. Самым простым способом помочь здоровью является употребление кофе, передала «Вечерняя Москва».

Однако врач предупредила, что некоторые люди имеют непереносимость кофе, сообщила «Свободная пресса».

«Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости. Чем больше крови будет в организме, тем выше давление. Можно выпить кофе, но, помимо давления, он еще и пульс поднимет, даст возбудимость. Не всем это подходит и будет комфортно. Поэтому можно просто объемом жидкости поднять давление — залпом выпить два стакана воды», — объяснила Юлия Маршинцева.

Врач рассказала также, что делать при повышенном давлении. По словам специалиста, понизить давление могут также легкие растительные мочегонные средства. Подойдут различные травяные сборы, например, 50 миллилитров крепкого настоя брусники. Также при возникновении повышенного давления врач посоветовала полежать на протяжении 15 минут.