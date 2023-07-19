Здоровье 19 июля 2023, 06:01 Врач рассказал, как абрикосы влияют на сердце Врач Хачирова: абрикосы могут быть дополнительным источником калия для сердца Pxhere

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Абрикос содержит в себе большое количество витаминов. Из-за этого многие люди считают этот фрукт очень полезным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эту гипотезу объяснила диетолог, кардиолог Асият Хачирова в беседе с радио Sputnik.

Хачирова отметила, что такое мнение с одной стороны правдиво, но с другой — нет. Абрикосы, по ее словам, содержат много витаминов и минеральных веществ, в числе которых калий и магний. Это, как считается, необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, которые помогают слажено работать сердечной мышце.

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«Поэтому есть мнение, что абрикосы обязательно нужно употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это и правда, и неправда», — предупредила врач.

Абрикосы, как отметила Хачирова, не смогут вылечить заболевание, если оно уже есть у человека. Но в качестве дополнительного источника калия эти фрукты будут полезны. Однако общая необходимая норма этого полезного вещества для сердца не может быть набрана только абрикосами.

Средняя порция абрикосов, как отметила врач, не должна превышать 100–150 граммов в день. Хачирова напомнила, что 50% здорового рациона состоит из фруктов и овощей, а остальную половину поровну делят между собой белки и углеводы.