Врач рассказал, к каким последствиям приводит регулярный недосып

Постоянный недосып может привести к серьезным гормональным сбоям, которые влекут за собой разные проблем со здоровьем. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-диетолог Светлана Панченко.

«Нарушение циркадных ритмов (режимов сна и бодрствования) напрямую связано с нарушениями выработки и регуляции ряда важных гормонов. Если вы ложитесь после 23:00 или спите слишком мало, то нарушается регуляция кортизола (гормона стресса), нарушается секреция мелатонина (гормона сна), секреция гормона роста, гормонов, регулирующих аппетит: лептина (гормона насыщения), грелина (гормона голода). Баланс этих гормонов вносит огромный вклад в ваше здоровье и иммунитет», — сказала специалист.

Дисбаланс этих гормонов приводит к отекам, перепадам настроения и раздражительности. Также могут проявиться проблемы с перееданием, тяге к жирной, сладкой пище, написало ИА Nation News.

Для того, чтобы сохранять гормональный баланс, лучше каждый день ложиться до 23:00 и спать не менее восьми часов в сутки.