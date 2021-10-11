Врач рассказал, к чему может привести нехватка соли

Врач-гастроэнтеролог Наталья Стукова рассказала, к чему может привести дефицит соли в организме. Он может стать причиной проблем со здоровьем, в том числе нарушений работы сердца, передала «Вечерняя Москва».

«Признаками нехватки соли в организме могут являться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, нарушение работы сердца, нестабильная гемодинамика», — сказала врач.

Соль участвует в важных обменных процессах в организме на клеточном уровне, поэтому допускать ее дефицита нельзя. В ней содержатся минералы, которые нужны для поддержки баланса электролитов.

По словам Стуковой, рекомендуемая ВОЗ дневная норма соли для взрослого человека — около пяти граммов. Такое количество соли соответствует двум граммам натрия.

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