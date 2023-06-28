Здоровье 28 июня 2023, 04:34 Врач рассказал, из-за какого напитка мужчины перестают испытывать оргазм Хирург Умнов назвал импотенцию последствием злоупотребления водкой Freepik

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Риск импотенции повышается у мужчин при частом употреблении водки. Об этом сообщил хирург Александр Умнов в беседе с изданием News.ru.

По словам медика, любители водки будут реже испытывать оргазм из-за развития импотенции. Также таким мужчинам грозит гинекомастия — увеличение груди. Из-за частого распития этого алкогольного напитка нарушается гормональный фон, снижается тестостерон, а жировая ткань разрастается в определенных областях.

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«Употребление водки может привести к импотенции, так как постепенно снижается количество „здоровых и подвижных“ сперматозоидов, сужаются семенные канальца. Это главная опасность», — заявил врач.

Умнов объяснил, что при регулярном употреблении водки нервы в тазу у мужчины повреждаются. Также это оказывает негативное влияние на корковое вещество, которое отвечает в мозге за половое удовольствие, из-за чего достигнуть оргазма становится труднее.

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