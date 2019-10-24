Врач рассказал из-за чего возникает сонный паралич

Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов объяснил, что главными причинами возникновения сонного ступора становятся стресс, бессонница, нарушение режима дня, прием психотропных веществ, наследственные факторы и расстройства на гормональном уровне.

По словам врача, из-за этого у человека возникает нейрохимический блок между активно работающим головным мозгом и парализованным телом. То есть во время сна у людей наблюдают сильную активность клеток мозга и отсутствие мышечного тонуса, сообщила «Газета.ru».

Чтобы избежать сонного паралича Роман Бузунов порекомендовал наладить режим сна и бодрствования, выполнять расслабляющую гимнастику, исключить употребление алкоголя и не переутомляться физически. Тем, кто столкнулся со ступором врач посоветовал не паниковать. В таком случае необходимо сначала «подвигать глазами туда-сюда», затем попробовать задействовать мышцы лица и погримасничать, подмигнуть и через несколько минут паралич пройдет.