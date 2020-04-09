Врач рассказал, есть ли у переболевших корью и ветрянкой иммунитет против коронавируса

В разгар пандемии люди пытаются найти для себя утешительную информацию о том, что у кого-то есть больше шансов не заразиться коронавирусом. Появилась версия, что перенесшие корь и ветрянку имеют иммунитет к 2019-nCoV. Однако врач-иммунолог Алексей Попович развеял эти слухи.

По его словам, эта теория бездоказательна. Как он рассказал Пятому каналу, влияние противотуберкулезной вакцины БЦЖ на коронавирус тоже не подкреплено фактами.

«На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить», — объяснил иммунолог.

Ранее американские эпидемиологи из Техасского университета выяснили, что в странах с программой вакцинации от туберкулеза пациентов с COVID-19 в десять раз меньше по сравнению с другими государствами. Их коллеги нашли связь между смертностью от коронавирусной инфекции и тем, насколько давно и широко в разных странах применяли вакцину БЦЖ. По мнению ученых, именно эта прививка может помочь в борьбе с коронавирусом.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. Первый случай заражения зарегистрировали в Ухане. Позже эпидемия охватила и другие государства. По последним данным, в мире зарегистрировано около 1,5 миллиона случаев инфицирования. Последняя информация о пандемии — в большом материале «360».