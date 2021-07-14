Врач рассказал, есть ли риск заразиться двумя вариантами коронавируса сразу

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, существует ли риск заразиться несколькими штаммами коронавируса одновременно. Интервью со специалистом опубликовало радио «Комсомольская правда».

В настоящее время в России преобладает индийский штамм Дельта, который постепенно вытесняет другие виды коронавируса. От него страдают 80-85% пациентов. По словам врача, именно этот вид спровоцировал резкий подъем заболеваемости.

Когда индийским штамм пришел в Россию, были привиты только 10% граждан. Тогда, по словам Викулова, ни о каком коллективном иммунитете говорить не приходилось. Поэтому и произошла такая серьезная вспышка заболевания.

Кроме того, специалист отметил, что один пациент может иметь сразу два и даже три штамма в организме одновременно. Но если учесть, что сейчас преобладает дельта-штамм, а другие выявляются в меньшем количестве, это скорее теоретическая вероятность. При этом каждая категория граждан, включая людей с онкозаболеваниями и хроническими болезнями, имеют свои рекомендации по предотвращению заражения и тяжелого течения.

Вакцинация же защищает от очень тяжелого течения болезни и гибели, заключил врач-инфекционист.