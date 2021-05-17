Врач рассказал, для кого пребывание на солнце чревато развитием рака

Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, Society for Melanoma Research, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, для кого пребывание на солнце опасно развитием рака, написал сайт URA.ru.

«Ультрафиолетовое изучение опасно прежде всего для определенных категорий пациентов: со светлым типом кожи, с большим количеством каких-то пигментов, новообразований, родинок на теле. Поэтому загорать, когда солнце 12 часов над головой, не совсем разумно», — уточнил Пылев.

По его словам, важно пользоваться средствами с высокой степенью защиты и больше находиться в тени. Как отметил онколог, тяжелые недуги из-за постоянного нахождения на солнце могут развиться в течение года. В частности, речь идет о меланоме и других злокачественных опухолевых поражениях кожи.