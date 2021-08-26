Врач рассказал, для кого опасны укусы насекомых

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев для радио Sputnik рассказал, как обрабатывать укусы насекомых и для кого они представляют опасность. Особо осторожными следует быть аллергикам.

«Если человек аллергик, ему надо лечиться от укуса как от классического аллергического заболевания, то есть ему надо пить антигистаминные препараты. Самый распространенный, бюджетный вариант — активное вещество цетиризин. Место укуса надо мазать топическими стероидами, лучше в виде крема, это недорогие и доступные средства», — сказал врач, отметив, что перед применением любых препаратов следует проконсультироваться со специалистом.

Для аллергиков наиболее опасны укусы мошек. Чтобы избежать неприятных последствий, лучше заранее озаботиться профилактикой — использовать репелленты, лосьоны и другие средства защиты от насекомых.

«Если человек не аллергик, у него последствия укусов проходят без видимых следов, ему можно ничего не делать, просто не надо расчесывать. Когда люди расчесывают, они разносят аллергены, которые были введены при укусе. От этого эффект от них усиливается и пролонгируется», — добавил специалист.