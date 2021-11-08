Врач рассказал, для людей с какими болезнями особенно опасен коронавирус

Врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак перечислил людей, для которых особенно опасно заболеть коронавирусом. По его словам, если легкие уже поражены каким-либо недугом, то риски значительно повышаются. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

«Есть такая болезнь — идиопатический легочный фиброз, когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие „сморщиваются“. На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком. Еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, и она тоже „старит“ легкие. Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека», — сообщил специалист.

Он добавил, что, бросив курить и сделав вакцину, можно обезопасить свой организм от тяжелого протекания ковида. Только в таком случае легкие смогут восстановиться.

Кроме того, индекс курения можно посчитать по специальной формуле. Необходимо количество сигарет, выкуриваемых в день, умножить на количество лет курения, а потом поделить на 20. Если полученное число выйдет больше 10, то риск болезни, при которой необходимо пить лекарственные препараты, очень высок. Если же это число меньше, то легкие смогут восстановиться сами уж через шесть месяцев, заключил специалист.