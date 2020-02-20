Врач рассказал, что в России не допустят волны коронавируса
Возможной вспышки распространения коронавируса осенью этого года власти России не допустят. Об этом сообщила НСН со ссылкой врача-инфекциониста Георгия Сапронова.
Он отметил, что «мы и сейчас довольно эффективно контролируем распространение этой инфекции по всему миру», поэтому о волне в России беспокоиться уж и подавно не стоит.
«Я уверен в том, что ни китайские органы здравоохранения, ни ВОЗ не допустят второй волны распространения заболевания в Китае и, тем более, в Российской Федерации», — подытожил врач.