Врач рассказал, что в России не допустят волны коронавируса

Он отметил, что «мы и сейчас довольно эффективно контролируем распространение этой инфекции по всему миру», поэтому о волне в России беспокоиться уж и подавно не стоит.

«Я уверен в том, что ни китайские органы здравоохранения, ни ВОЗ не допустят второй волны распространения заболевания в Китае и, тем более, в Российской Федерации», — подытожил врач.