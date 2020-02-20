    20 февраля 2020, 17:14

    Врач рассказал, что в России не допустят волны коронавируса

    Дарья Морозова

    Возможной вспышки распространения коронавируса осенью этого года власти России не допустят. Об этом сообщила НСН со ссылкой врача-инфекциониста Георгия Сапронова.

    Он отметил, что «мы и сейчас довольно эффективно контролируем распространение этой инфекции по всему миру», поэтому о волне в России беспокоиться уж и подавно не стоит.

    «Я уверен в том, что ни китайские органы здравоохранения, ни ВОЗ не допустят второй волны распространения заболевания в Китае и, тем более, в Российской Федерации», — подытожил врач.