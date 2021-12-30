Врач рассказал, что соль не вредна для организма

Организм человека нуждается в соли. В противном случае он будет выполнять свои функции в разы хуже. Таким мнением поделился доктор медицинских наук Денис Иванов. Об этом сообщил «Царьград».

Несмотря на пользу соли, эксперт подчеркнул, что употреблять ее необходимо в ограниченном количестве.

«Хлорид натрия, пищевая соль, которую мы употребляем, она нам необходима для того, чтобы функционировали наши клетки в организме, без него они не будут работать. Физиологический раствор — не что иное, как девятипроцентный раствор хлорида натрия. Поэтому употребление любого продукта должно быть в меру», — подчеркнул специалист.

Иванов заменил, что важно не отказываться от соли вовсе, но и не переедать этой специи. Он заявил, что подобный подход работает даже с алкогольными напитками. Если принимать их в небольших дозах, то организм извлечет из этого лишь пользу. По его словам, алкоголь обладает дезинфицирующими средствами, передали NEWS.ru.