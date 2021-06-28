Врач рассказал, что рак кожи может возникнуть через 10 лет после солнечного ожога

Кандидат медицинских наук Андрей Андриевский предупредил, что даже через много лет после солнечного ожога может возникнуть рак кожи. Специалиста процитировал сайт «Мир 24».

«Если у вас есть пигмент, кожа борется, вы ее тренируете, но, в любом случае, если пренебрегать и очень много загорать, могут возникнуть проблемы с кожей в дальнейшем. Возникают ожоги», — подчеркнул Андриевский.

По его словам, нужно всегда беречь кожу и не испытывать судьбу, поскольку возникновение меланомы возможно и через 10 лет после ожога. Люди со светлыми волосами и светлой кожей находятся в группе риска. Это касается и рыжеволосых.

«Чем темнее кожа, тем больше мелатонина, который защищает кожу от солнечных лучей. У светлокожих практически нет этого пигмента, поэтому они беззащитны перед ультрафиолетом», — объяснил врач.