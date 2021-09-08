Врач рассказал, что поможет избежать осенней хандры на работе

Грамотное обустройство рабочего места, здоровое питание и прием подобранных врачом витаминов помогут избежать осенней хандры и хорошо себя чувствовать в офисе. Об этом «РИА Недвижимость» рассказала врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур.

По ее словам, тонус человека осенью действительно снижается. Дело в небольшом количестве солнечного света, частых дождях и коротком дне. В итоге все меньше вырабатывается витамина D, дефицит которого плохо сказывается на состоянии человека.

«Для некой имитации солнца в помещении нужно использовать больше источников света, создавать повышенную яркость. Также обязательно нужно проветривать помещение, чтобы избежать гипоксии. Необходим именно свежий, насыщенный кислородом воздух, а не кондиционирование», — сказала Шокур.

Витамины лучше всего выбирать с врачом, только он сможет подобрать правильную дозу. Важно включить в рацион индейку, сыр, орехи, особенно миндаль.