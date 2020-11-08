Врач рассказал, что поможет быстрее заснуть
Заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй рассказал, что такая полезная привычка, как подъем не позднее семи утра и раннее засыпание поможет наладить режим сна.
«Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то вы сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха», — цитирует его слова сайт «ИноСМИ» со ссылкой на издание «Хуаньцю Шибао».
Также перед сном стоит отказаться от гаджетов. Потому что свет экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, из-за этого организм обманывается.
А для того, чтобы быстро заснуть, эксперт посоветовал отказаться от кофе, крепкого чая и других подобных напитков. Также быстрому засыпанию способствуют водные процедуры перед сном в виде горячей ванны, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.