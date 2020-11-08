Врач рассказал, что поможет быстрее заснуть

Существует множество причин, нарушающих привычный режим сна современного человека. Среди них — быстрый темп жизни и постоянная тревожность. Но есть ряд способов, которые помогут высыпаться и набираться сил.

Заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй рассказал, что такая полезная привычка, как подъем не позднее семи утра и раннее засыпание поможет наладить режим сна.

«Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то вы сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха», — цитирует его слова сайт «ИноСМИ» со ссылкой на издание «Хуаньцю Шибао».

Также перед сном стоит отказаться от гаджетов. Потому что свет экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, из-за этого организм обманывается.

А для того, чтобы быстро заснуть, эксперт посоветовал отказаться от кофе, крепкого чая и других подобных напитков. Также быстрому засыпанию способствуют водные процедуры перед сном в виде горячей ванны, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.