Здоровье 21 мая 2023, 10:43 Московский врач рассказал, что пользу принесут только четыре чашки чая в день Врач Тяжельников: чай принесет пользу, если выпивать не больше четырех чашек в день Фото: freepik.com

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Суточная норма чая для организма не должна превышать четырех чашек в день. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников РИА «Новости».

В Международный день чая москвичам рассказали о его преимуществах и недостатках. В напитке содержатся множество разных микроэлементов, но он будет полезен для человеческого организма, если выпивать не более четырех чашек в день.

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«В умеренных дозах чай очень полезен, потому что содержит танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу», — уточнил доктор.

Негативные последствия при злоупотреблении чаем могут проявиться в виде бессонницы и повышенной возбудимости, которую провоцирует кофеин. Также напиток имеет мочегонный эффект, и выводит жидкость из организма.

В чайных листьях присутствуют антиоксиданты, витамины и минералы, которые полезны для организма.

«Например, полифенолы, помогают предупредить развитие атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни», — добавил Тяжельников.

Для того чтобы напиток не потерял полезные свойства, его нужно правильно приготовить. Черный чай заваривают кипятком в 100 градусов, а для зеленого чая температура воды должна быть около 60-80 градусов. Любой чай необходимо употреблять сразу же после заварки, поскольку остывший напиток будет бесполезным для организма.

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