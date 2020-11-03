Врач рассказал, что нужно иметь в аптечке во время пандемии

По его словам, дома всегда нужно иметь кислородный баллончик и пульсоксиметр — прибор для измерения кислорода в крови.

«Кислородный баллончик должен быть в аптечке у каждого. Это как огнетушитель дома: каждый день не нужен, но при опасности он вас спасет. Так и с кислородным баллоном. Например, он поможет продержаться до приезда скорой, если вы начали задыхаться», — рассказал Пурясев.

Он напомнил, что содержание кислорода менее 95% — это повод обратиться к врачу. Менее 90% — уже совсем критично, необходимо вызвать скорую. Уровень кислорода не должен быть ниже 96%, следует регулярно его проверять.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа назвала лекарства, которые в период пандемии обязательно должны быть в домашней аптечке.

По ее словам, нужно приобрести парацетомол на случай высокой температуры. Также должны быть антибиотики — макролиты. Кроме того, стоит приобрести противовирусный препарат ацикловир и аспирин.