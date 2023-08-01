Здоровье 01 августа 2023, 03:24 Врач рассказал, что нужно есть для снижения риска развития рака Врач Патель: рыба, орехи и ягоды могут снизить риск развития рака Unsplash

Читать 360tv в

Для снижения риска развития онкологических заболеваний необходимо включить в рацион рыбу, ягоды, орехи и цельнозерновые продукты. Об этом рассказал врач Сунни Патель. Его слова привело издание Daily Express.

Как пояснил медик, предотвратить появление рака могут те продукты, которые способны помешать распространению воспалительных процессов. Большое количество антиоксидантов содержится в малине и чернике. Эти ягоды богаты антоцианами и витамином C.

Реклама

«Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые вызывают стресс и провоцируют воспаления», — отметил Патель.

Он добавил, что воспалительные процессы может купировать и рыба. Отдать предпочтение стоит лососю, макрели и сардинам, так как в них есть жирные кислоты омега-3. Каждую неделю нужно съедать по 100-120 граммов рыбы.

Еще для снижения риска развития рака врач посоветовал добавить в рацион миндаль, грецкие орехи и богатые клетчаткой цельнозерновые продукты.