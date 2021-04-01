Врач рассказал, что не стоит пить воду из-под крана

Терапевт Надежда Чернышова посоветовала не пить воду из-под крана и рассказала о ее опасности. Об этом сообщил «Ридус».

Она пояснила, что изредка пить такую воду можно. Но если делать это постоянно, в организме накопятся соли кальция и железа, что приводит к интоксикации и тяжелым последствиям для здоровья.

«Прежде всего это может быть небезопасно в отношении вредных бактерий. Если недостаточно хорошо работают фильтры, то могут болезнетворные бактерии попасть в воду и можно заболеть какими-то инфекционными заболеваниями», — добавила Чернышова.