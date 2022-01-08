Врач рассказал, что надо исключить из рациона, чтобы похудеть

Отказ от сладкого уже через месяц повлияет на все системы организма. Улучшится метаболизм, пропадет бессонница, а также человек потеряет до четырех килограммов лишнего веса, рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова.

В беседе с РИА «Новости» врач рекомендовала внимательно изучать этикетки. Она отметила, что продукты, где больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов продукта, являются слишком сладкими.

Сахар, по ее словам, может фигурировать в составе под несколькими наименованиями, среди которых патока, гидролизованный крахмал, фруктоза, сахарная пудра и мальтоза.

«Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Будет лучше метаболизм; исчезнет бессонница; вы сбросите до четырех килограммов веса — в целом улучшится качество жизни», — рассказала Бочарова.

Кроме того, по словам эндокринолога, изменится и состояние кожи. Врач назвала сахар причиной разрушения коллагена. Именно он делает кожу эластичнее и не дает раньше времени образовываться морщинам.

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