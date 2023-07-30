Здоровье 30 июля 2023, 23:14 Врач рассказал, что может «разрушить» кишечник Гастроэнтеролог Вялов призвал не терпеть голод и жажду, чтобы не навредить кишечнику Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Читать 360tv в

Для поддержания здоровья необходимо вовремя принимать пищу, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, к заболеваниям желудочно-кишечного тракта могут привести жажда и голод, сообщил «Царьград».

Специалист отметил, что голодание и фанатичное отношение к диетам могут навредить кишечнику. Вялов призвал никогда не терпеть жажду и голод — по его словам, в это случае лучше даже съесть что-то вредное.

Реклама

«Если мы будем терпеть голод, то он будет накапливаться, как в батарейке, и потом нас так зарядит, что мы съедим столько, сколько бы никогда не съели. Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду», — заявил врач.

Он добавил — важно следить и за количеством пищи. В день человек должен съедать около килограмма еды, из них не менее 300 граммов — овощей и фруктов, уточнил специалист.

В Малайзии от истощения умерла блогер-сыроед Жанна Самсонова. Россиянка отказывалась от употребления мяса и долгое время путешествовала по странам Азии. По словам ее матери, причиной смерти могла стать кишечная инфекция.