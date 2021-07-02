Врач рассказал, что может быть причиной утреннего кашля

Утренний кашель и першение в горле знакомы многим. Оказывается, что они могут быть не только следствием простуды или курения, но и симптомом различных заболеваний. Об этом для радио Sputnik рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Например, утренний кашель может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой или желудочно-кишечным трактом. Так, из-за повышенной кислотности в желудке при гастрите, может возникать першение и сухость в горле.

Кроме того, кашель может возникать у диабетиков, так как в слизистых появляется сухость из-за повышенного уровня сахара в крови.

Специалист также отметил, что кашель может быть просто последствием употребленных накануне продуктов.

«Сухой кашель может возникать, например, из-за слишком сухого риса: он раздражает горло, как наждак, остается ощущение раздражения и першения. Алкоголь, выпитый накануне, как правило, с утра тоже сильно сушит в горле, и появляются сухой кашель, першение и тошнота», — отметил Звонков.