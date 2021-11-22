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    22 ноября 2021, 16:40

    Врач рассказал, что является главной причиной депрессии

    Психиатр Марк Поллак заявил, что депрессия возникает из-за постоянного чувства беспокойства

    Арина Бобкова

    В современном мире все больше человек сталкиваются с депрессией. Психиатр Центра по контролю заболеваний в США Марк Поллак рассказал, из-за чего возникает такое состояние. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Eat This! Not That!.

    Врач рассказал, что является главной причиной депрессии

    Врач объяснил, что спровоцировать депрессию могут биологические, психологические и даже экологические факторы. Иногда заболевание может возникать из-за сердечных заболеваний. Однако главными факторами являются постоянное чувство грусти и беспокойства. Кроме того, спровоцировать депрессию могут отказ от увлечений, раздражительность и бессонница.

    «Люди могут быть предрасположены к депрессии по ряду факторов, включая изменения функций мозга, семейный анамнез, стрессовые жизненные события, неблагоприятные социальные проблемы, такие, как бедность, а также медицинские проблемы», — подытожил он.

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