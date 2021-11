Врач рассказал, что является главной причиной депрессии

В современном мире все больше человек сталкиваются с депрессией. Психиатр Центра по контролю заболеваний в США Марк Поллак рассказал, из-за чего возникает такое состояние. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Eat This! Not That!.

Врач объяснил, что спровоцировать депрессию могут биологические, психологические и даже экологические факторы. Иногда заболевание может возникать из-за сердечных заболеваний. Однако главными факторами являются постоянное чувство грусти и беспокойства. Кроме того, спровоцировать депрессию могут отказ от увлечений, раздражительность и бессонница.

«Люди могут быть предрасположены к депрессии по ряду факторов, включая изменения функций мозга, семейный анамнез, стрессовые жизненные события, неблагоприятные социальные проблемы, такие, как бедность, а также медицинские проблемы», — подытожил он.

