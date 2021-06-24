Врач рассказал, что должно быть в дорожной аптечке

Летом многие отправятся путешествовать на машине. Чтобы от отпуска остались приятные впечатления и все прошло гладко, необходимо тщательно собирать дорожную аптечку. Врач общей практики Роман Демин рассказал, что должно в нее входить, написало ИА Nation News.

Помимо обычного набора: перевязок, кровоостанавливающих средств и других инструментов первой помощи, а аптечке должны лежать препараты от вирусов.

«Аптечка обязательно должна состоять из антибиотиков, какого-либо сорбента, препаратов с живыми бактериями, чтобы исключить опасность ротавируса и отравления, которые могут ухудшить отдых и весь отпуск в целом», — рассказал врач.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции «Как пережить аномальную жару», организованную Медиагруппой «Патриот». Специалист также отметил, что в жару необходимо соблюдать водный баланс и пить больше воды — особенно минеральный, так как вместе с жидкостью в жару организм человека теряет много солей.