Врач рассказал, что делать при укусе клеща

По его словам, в идеале следует обратиться за помощью ко врачу. Но если в ближайшие несколько часов вы не можете попасть в медицинские учреждения, то можно это сделать и самостоятельно.

По данным телеканала «Царьград», если вы удалили паразита сами, то его нужно отнести на исследования в эпидемиологический центр. Это необходимо, чтобы выяснить, есть ли в его организме опасные инфекции. При положительном результате в любом случае нужно обратиться ко врачу.

Если место укуса покраснело и отекло — это означает, что клещ находится на коже довольно долго. В этой ситуации нельзя предпринимать никаких самостоятельных действий — нужно ехать ко врачу. При неправильном удалении на месте укуса могут начаться воспаление и нагноение.

Также нужно обязательно ехать в больницу, если после укуса у вас появились высокая температура, слабость, ломота в мышцах, головная боль, тошнота.