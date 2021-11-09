Врач рассказал, что делать при ожогах

Существует несколько разновидностей ожогов. При этом к каждому из них должен быть индивидуальный подход. Таким мнением поделилась врач-хирург Галина Декаспер. Об этом сообщил сайт «Пятого канала».

«При термическом ожоге горячими жидкостями первая помощь самому себе — это окунуть конечность под холодную воду, если не поврежден кожный покров. Если поврежден, то наложить стерильную повязку с фурацилином, не прокалывая пузыри, и ехать за медицинской помощью», — отметила специалист.

При этом врач подчеркнула, что самолечение является не лучшим выходом в данной ситуации. Также не стоит использовать средства на масляной основе.

Если же ожог носит кислотный характер, то важно определить, вызвала его кислота или щелочь. Щелочной ожог можно нейтрализовать слабой кислотой. Подойдет не концентрированная уксусная, передали «Известия».

«При ожоге кислотой для начала стоит промыть место ожога и приготовить слабый раствор соды, который поможет нейтрализовать и смыть химический агент, попавший на кожу», — объяснила Декаспер.

После стоит наложить септическую повязку с фурацилином и обратиться к специалисту.