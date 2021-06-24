Врач рассказал, что делать, если пропал голос

Голос может пропасть из-за простуды или от перенапряжения связок. Врач-лор Владимир Зайцев рассказал радио Sputnik, какими могут быть причины исчезновения голоса и как его вернуть.

Голос может пропасть в результате простуды от отека горла или от волнения. Кроме того, это может произойти из-за перенапряжения голосовых связок, если человек долго кричал. Состояние, когда человек просто охрип, называют дисфонией, а полную пропажу голоса — афонией.

Если пропал голос, лучше обратиться к врачу, чтобы выяснить причину, посоветовал Зайцев. Голосовой аппарат лучше не подвергать нагрузке.

«Голос нужно щадить, основное — голосовой покой, лучше всего не разговаривать вообще, отвечать кивками. Если приходится разговаривать, разговор должен быть односложным и не эмоциональным. Обязательна щадящая диета: отказ от горячего, холодного, острого, перченого, соленого, горького и кислого. Твердая пища — сухари, чипсы, орехи — тоже не подходит. Лучше избегать помещений, где слишком высокие температуры — баня, сауна, и слишком пыльных помещений. Также не стоит находиться под прямыми солнечными лучами в жару, чтобы тело не перегревалось и не возникал отек», — рассказал специалист.