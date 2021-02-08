Врач рассказал, через какое время ношения гель-лака может появиться грибок

Специалист предупредила, что ногтевым пластинам следует давать отдых примерно каждые полгода.

«Мое личное мнение — ногтям нужно давать отдых от гель-лака через пять-шесть месяцев после регулярной носки. За это время ноготь спиливается до такой степени, что остается тонкая терминальная пластинка. Тревожным симптомом является, если при сушке ногтей в лампе и происходит жжение ногтей», — заметила Галлямова.

От гелевого покрытия стоит отказаться тоже приблизительно на полгода. Хоть процедура заявлена как безопасная, на самом деле происходит спиливание защитного слоя кожи, что делает его уязвимым перед инфекциями. Если носить такой лак дольше указанного врачом периода, может образоваться грибок.

Помимо прочего, опасно воздействие ультрафиолетовых лучей. По словам врача, есть все основания предполагать, что из-за него может развиться подногтевая меланома.