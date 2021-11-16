Врач рассказал, чем правильное питание отличается от диеты

Многие люди в попытках похудеть садятся на диету. Однако такой подход может крайне негативно сказаться на здоровье, несмотря на потерянные килограммы. Диетолог Светлана Фус посоветовала отдавать предпочтение правильному питанию. Об этом сообщили Nation News.

Специалист подчеркнула, что к формированию своего рациона крайне важно подходить с ответственностью. Диеты и неправильно подобранные продукты могут принести лишь вред. Человек должен в достаточной степени потреблять все элементы, необходимые для здоровья. Питание при этом не должно вызывать дискомфорта.

«Любая диета далека от принципов правильного питания. Диета — это временное явление, на день, неделю, месяц. Правильное питание — на всю жизнь. Оно предусматривает изменение рациона навсегда», — подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог Белоусова рассказала, какие супы лучше употреблять, чтобы избавиться от лишнего веса. По ее словам, из этого блюда лучше исключить картошку, свеклу, морковь, крупы и макароны.