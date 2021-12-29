Врач рассказал, чем полезно малиновое варенье

Благодаря продуктам растительного происхождения возможно разжижать кровь. Таким мнением поделились гематологи Светлана Бычкова и Александр Румянцев. Специалисты рассказали, какие продукты являются наиболее полезными, передала «Вечерняя Москва».

Малина является наиболее полезной для здоровья. По мнению Бычковой, ягода выполняет функции «аспирина», так как она способствует разжижению крови.

Гематолог Александр Румянцев подчеркнул, что подобными свойствами обладает и малиновое варенье. Он порекомендовал употреблять и другие продукты, в которых содержится салициловая кислота.