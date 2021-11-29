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    29 ноября 2021, 18:24

    Врач рассказал, чем полезно какао

    Арина Бобкова

    Какао крайне полезно для здоровья человека. Оно способно понижать уровень холестерина. Таким мнением поделилась диетолог Людмила Микитюк. Об этом сообщили Nation News.

    Эксперт подчеркнула, что в натуральном какао содержатся процианидины и фенолы. Они помогают коже оставаться упругой. При этом меланин предотвращает риск развития раковых заболеваний и защищает кожу от солнца. В какао также содержится никотиновая кислота. Она улучшает состояние волос, а также снижает уровень высокого холестерина.

    Однако подобными свойствами обладает не все какао. Лучше всего приобретать натуральный продукт. Растворимое какао содержит лишь 20% пользы.

    Ранее нутрициолог Ирина Степная рассказала, как улучшить пищеварение. Специалист порекомендовала ежедневно употреблять два яичных желтка. Она подчеркнула, что в такой еде содержится большое количество белка. Лучше всего использовать этот продукт в овощных, рыбных и мясных запеканках.