Врач рассказал, чем полезно какао

Какао крайне полезно для здоровья человека. Оно способно понижать уровень холестерина. Таким мнением поделилась диетолог Людмила Микитюк. Об этом сообщили Nation News.

Эксперт подчеркнула, что в натуральном какао содержатся процианидины и фенолы. Они помогают коже оставаться упругой. При этом меланин предотвращает риск развития раковых заболеваний и защищает кожу от солнца. В какао также содержится никотиновая кислота. Она улучшает состояние волос, а также снижает уровень высокого холестерина.

Однако подобными свойствами обладает не все какао. Лучше всего приобретать натуральный продукт. Растворимое какао содержит лишь 20% пользы.

Ранее нутрициолог Ирина Степная рассказала, как улучшить пищеварение. Специалист порекомендовала ежедневно употреблять два яичных желтка. Она подчеркнула, что в такой еде содержится большое количество белка. Лучше всего использовать этот продукт в овощных, рыбных и мясных запеканках.