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    21 декабря 2021, 14:20

    Врач рассказал, чем полезен темный шоколад

    Полина Гребенщикова

    Темный шоколад в небольших количествах может принести существенную пользу организму, рассказала доктор Кристал Вайлли. Слова специалиста привело ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

    Врач рассказал, чем полезен темный шоколад

    Темный шоколад снижает уровень вредного холестерина в организме, а содержащиеся в нем в большом количестве флавоноиды способствуют расширению артерий. Это помогает снизить уровень кровяного давления.

    Полезными свойствами обладает также какао-порошок. Он тоже содержит флавоноиды, однако важно обращать внимание на то, чтобы в составе продукта не было сахара.

    «Разумеется, эти меры не должны заменять собой прием специальных лекарств, которые вам прописывает врач. Однако их можно совмещать с приемом необходимых вам препаратов», — пояснила врач.

    Врач-терапевт Юму Мори рассказал, что для снижения кровяного давления важно выбирать шоколад, в составе которого не менее 70% какао. Именно такой шоколад расширяет артерии и даже снижает риск инфарктов.