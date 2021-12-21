Врач рассказал, чем полезен темный шоколад

Темный шоколад в небольших количествах может принести существенную пользу организму, рассказала доктор Кристал Вайлли. Слова специалиста привело ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

Темный шоколад снижает уровень вредного холестерина в организме, а содержащиеся в нем в большом количестве флавоноиды способствуют расширению артерий. Это помогает снизить уровень кровяного давления.

Полезными свойствами обладает также какао-порошок. Он тоже содержит флавоноиды, однако важно обращать внимание на то, чтобы в составе продукта не было сахара.

«Разумеется, эти меры не должны заменять собой прием специальных лекарств, которые вам прописывает врач. Однако их можно совмещать с приемом необходимых вам препаратов», — пояснила врач.

Врач-терапевт Юму Мори рассказал, что для снижения кровяного давления важно выбирать шоколад, в составе которого не менее 70% какао. Именно такой шоколад расширяет артерии и даже снижает риск инфарктов.