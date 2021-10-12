Врач рассказал, чем полезен отказ от сахара

Чтобы надолго сохранить хорошее качество кожи, необходимо исключить из своего рациона сахар. Таким мнением поделилась врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Царьградом».

Многие люди привыкли добавлять сахар в свои напитки, а также блюда. Однако избыток этого вещества сказывается на качестве кожи, делая ее более рыхлой. Также отказ от сахара способен помочь в похудении, так как снизится общая суточная калорийность.

Кроме того, по словам врача, следует сократить количество употребляемой соли. Суточная норма не должна быть больше половины чайной ложки.

«Для того, чтобы это контролировать, можно не солить блюда в процессе приготовления, а именно себе солить уже на тарелке определенную порцию. Это позволит вывести из организма лишнюю воду, скрытые отеки», — отметила врач.

Русакова отметила также, что большое влияние необходимо уделять завтраку. В нем должно содержаться достаточное количество белка. Эти вещества помогают активизировать обмен веществ в организме, передали Nation News.