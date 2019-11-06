Врач рассказал, чем опасны электронные сигареты

Виталий Холдин объяснил, что чаще всего потребители начинают курить электронные сигареты, поскольку считают их безопасными. Однако в результате формируется никотиновая зависимость, которая заставляет перейти на обычные сигареты.

Также, по его словам, люди переходят на электронные сигареты, потому что боятся последствий от курения обычных. Но по сути электронные сигареты — это ингаляторы, где за пар отвечают гликоль, глицерин и пропиленгликоль, а за приятные ощущения — ароматизаторы. Все эти жидкости содержат вещества, которые по-своему опасны. Так, фенолы раздражают глаза, кожу и слизистые. Формальдегид вызывает рак, а свинец негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистые системы.

Виталий Холдин призвал не обманывать себя, поскольку все формы курения вредны для здоровья.

«При горении табака выделяется более 250 вредных веществ, из них 69 канцерогенов, которые повышают риск возникновения сердечно-сосудистых и респираторных болезней, а также способствуют развитию онкозаболеваний, таких как рак легких, полости рта, горла и других органов», — заключил доктор.