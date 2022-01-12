Врач рассказал, чем опасны длительные нарушения сна

Длительные нарушения сна могут стать причиной серьезных заболеваний сердца и мозга. Об этом предупредил в беседе с РИА «Новости» доктор медицинских наук Сергей Хомяков. По его словам, справиться с бессонницей помогают прогулки и полное отсутствие света в комнате перед сном.

По словам врача, длительное нарушение сна является чрезвычайно опасным состоянием.

«Патологическое нарушение биоритмов в течение длительного времени или десинхроноз, в данном случае вызванный внешними причинами, может приводить к сердечно-сосудистым, цереброваскулярным заболеваниям, а также заболеваниям эндокринной, нервной и репродуктивной системы», — сказал Хомяков.

Если нарушения биоритмов не были длительными — как в новогодние каникулы, например — тогда патологических форм такие состояние не приобретают. Суточный, или циркадный ритм у здоровых людей востанавливается за 1-3 дня. Чтобы прийти в норму, нужно гулять на свежем воздухе за час до сна и спать в полной темноте. при этом температура воздуха в комнате должна быть около 20 градусов. не следует смотреть телевизор и гаджеты перед сном, а также включать свет теплых оттенков.

Также для нормализации биоритмов в настоящее время применяются препараты с малетонином. По словам Хомякова, эффективность подобных препаратов не вполне доказана клиническими исследованиями, однако препараты широко применяются для адаптации к перемене часовых поясов и восстановления цикла сна-бодрствования после нарушений суточных ритмов.

«Препараты мелатонина безопасны, терапевтическое окно, или диапазон дозировок препарата, достаточно широк. Мелатонин будет полезен пожилым пациентам, у которых снижена продукция эндогенного мелатонина эпифизом», — резюмировал врач.

Ранее ученые из Оксфордского университета сообщили, что беспокойства о прошлом и будущем могут спровоцировать бессонницу.