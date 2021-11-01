Врач рассказал, чем опасно веганство

Веганство может навредить здоровью человека. Из-за него может развиться анемия, а также болезни репродуктивной системы. Таким мнением поделился эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Об этом сообщило URA.ru.

Врач подчеркнул, что только три-пять % человек на земле могут без особых последствий на протяжении длительного времени не употреблять мясо. Большинство людей же столкнется с дефицитом белка. Такое состояние может привести к анемии и проблемам с репродуктивной системой.

«Также снижается выработка дофамина, у человека снижается волевой контроль, он становиться более управляемым», — отметил специалист.

Диетолог Анжелика Дюваль, в свою очередь, рассказала, что заменитель белка только вреден для организма.

«Из-за того, что используют такое большое количество заменителей, можно только ухудшить состояние здоровья», — подчеркнула Дюваль.

Однако в некоторых ситуациях отказ от мяса может быть полезен. К примеру, от него стоит оказаться людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.