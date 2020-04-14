Врач рассказал, чем опасен карантин для детей

В первую очередь — это нарушение осанки из-за того, что ребенок много сидит и лежит, но мало двигается. Причем довольно быстро это может перерасти в сколиоз — достаточно месяца такого режима.

Также может нарушиться кровообращение в шейных позвоночных артериях, что приведет к головным болям и мигреням. Вредно это и для сосудов: может обостриться вегетососудистая дистония.

«Однозначно нужно проводить гимнастику с симметричными видами нагрузки, чтобы ребенок ставил на место свой позвоночник. Рекомендую уделять время дыхательной гимнастике около открытого окна или на балконе» — советует врач.

Кроме того, недостаток физической активности может привести к образованию лишнего веса, а это чревато эндокринными заболеваниями, например, диабетом.

«Не стоит забывать о питании. Рацион должен быть полноценным. Из него следует исключить сладости и хлебобулочные изделия», — уточнил Тимаков.