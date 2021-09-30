Врач рассказал, чем можно заменить кофе

Кофе является одним из популярных, но далеко не самых полезных напитков. Чтобы снизить потребление кофеина или вовсе от него отказаться, стоит присмотреться к цикорию и приправам. Об этом рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

«Цикорий используется вместо напитков, содержащих кофеин, в первую очередь вместо кофе, просто благодаря похожему цвету и немного похожему вкусу. Это скорее психологический заменитель, потому что кофеина и каких-то бодрящих веществ в этом продукте не содержится», — привело слова медика радио Sputnik.

Залетова отметила, что полностью перейти с кофе на цикорий стоит тем, кто страдает от повышенного давления, остеопороза и проблем с усвоением кальция. Еще такая рекомендация подходит людям с синдромом хронической усталости и дефицита внимания, если они уже подсели на кофеин.

«Цикорий содержит ряд веществ, которые способствуют пищеварению, поэтому он полезен людям, которые имеют проблемы с поджелудочной железой», — добавила врач.

При этом диетолог предупредила, что цикорий повышает аппетит. Если пить цикорий не хочется, то простимулировать нервную систему можно с помощью приправ, цитрусовых или эфирных масел.