Врач рассказал, чем можно дезинфицировать квартиры зараженных коронавирусом

Протирать все поверхности хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами можно в квартирах, где находятся человек, переболевший или все еще зараженный коронавирусом.

«Можно использовать уксус, можно дезинфицирующими салфетками. Все средства уборки выбрасываются в мешок и потом утилизируются. Необходимо проветривание — небольшой сквозняк по десять минут каждые два часа», — сказал эксперт.

Он также не рекомендует пылесосить. Так как частицы вируса очень мелкие и могут выйти через мешок.

Косенко напомнил, что вирус выдерживает холодную среду. Если вы положили что-то, на чем есть частицы вируса, в морозилку и вытащили через несколько месяцев, то можно заразится коронавирусом.