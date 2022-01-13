Врач рассказал, чем может быть опасна резкая смена погоды

Резкие перепады температур могут быть опасны для некоторых людей. Таким мнением поделилась врач-терапевт Ирина Ярцева. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Специалист подчеркнула, что в группу риска попадают люди с диабетом, гипертонией, атеросклерозом, курильщики, а также пожилые люди, которые мало двигаются. Во время перепадов температур они могут столкнуться с головной болью, дискомфортном, а также скачками давления.

Врач посоветовала внимательно относиться к своему здоровью. В день перепадов температур стоит следить за своим давлением, а также скорректировать количество лекарств.