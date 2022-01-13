Врач рассказал, чем может быть опасна резкая смена погоды
Врач Ярцева заявила, что при перепадах температуры может возникнуть головная боль
Резкие перепады температур могут быть опасны для некоторых людей. Таким мнением поделилась врач-терапевт Ирина Ярцева. Об этом сообщила Lеntа.ru.
Специалист подчеркнула, что в группу риска попадают люди с диабетом, гипертонией, атеросклерозом, курильщики, а также пожилые люди, которые мало двигаются. Во время перепадов температур они могут столкнуться с головной болью, дискомфортном, а также скачками давления.
Врач посоветовала внимательно относиться к своему здоровью. В день перепадов температур стоит следить за своим давлением, а также скорректировать количество лекарств.