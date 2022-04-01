Врач рассказал, чем может быть опасен прием снотворных

Снотворное может негативно сказаться на состоянии здоровья человека. Таким мнением поделилась заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. Об этом сообщило URA.ru.

Специалист подчеркнула, что применять подобные препараты можно лишь с разрешения специалиста. Только врач сможет правильно рассчитать дозу с учетом заболевания. В противном случае прием может негативно сказаться на болезнях сердечно-сосудистой системы, передал сайт радио «Комсомольская правда».

«И прежде чем начать принимать препараты, нужно приложить максимально усилий, чтобы обойтись без них», — заметила специалист.