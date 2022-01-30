Врач рассказал, чем может быть опасен насморк при «омикроне»

Насморк — это симптом заражения коронавирусом, в том числе и штаммом «омикрон». Почему он может оказаться не настолько безобидным, как кажется на первый взгляд, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Медик отметил, что воспаление слизистой оболочки носа, которое вызывает новый штамм, может растянуться на более долгое время, чем обычно. Россиянам свойственно не относиться к такому симптому слишком серьезно. Но при насморке может быть нарушен процесс оснащения мозга кислородом, потому что именно так он попадает в кровь первостепенно.

«Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — пояснил Зайцев.

По словам медика, долгое недомогание может привести к неприятным проблемам, например, к ощущению тяжелой головы, которая постоянно буквально раскалывается от боли. Лучше всего своевременно обратиться за помощью врачей, отмечает Зайцев, если восстановиться не получается за неделю.