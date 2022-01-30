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    30 января 2022, 02:35

    Врач рассказал, чем может быть опасен насморк при «омикроне»

    Медик Зайцев рассказал, что насморк может быть достаточно опасен при «омикроне»

    Ирэна Вороник

    Насморк — это симптом заражения коронавирусом, в том числе и штаммом «омикрон». Почему он может оказаться не настолько безобидным, как кажется на первый взгляд, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

    Врач рассказал, чем может быть опасен насморк при «омикроне»

    Медик отметил, что воспаление слизистой оболочки носа, которое вызывает новый штамм, может растянуться на более долгое время, чем обычно. Россиянам свойственно не относиться к такому симптому слишком серьезно. Но при насморке может быть нарушен процесс оснащения мозга кислородом, потому что именно так он попадает в кровь первостепенно.

    «Носовое дыхание на 70 процентов вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — пояснил Зайцев.

    По словам медика, долгое недомогание может привести к неприятным проблемам, например, к ощущению тяжелой головы, которая постоянно буквально раскалывается от боли. Лучше всего своевременно обратиться за помощью врачей, отмечает Зайцев, если восстановиться не получается за неделю.