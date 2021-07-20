Врач рассказал, чем могут быть вредны и полезны орехи

Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о пользе и вреде орехов. Об этом сообщило «Радио 1».

Специалист заявила, что почти любые орехи полезны для здоровья человека. Однако вопрос в количестве орехов и некоторых свойствах каждого из сортов. Врач отметила, что навредить здоровью могут лишь некачественные орехи и только в большом количестве, передала «Национальная служба новостей».

Чернышова отметила, что в день человеку необходимо употреблять около 40 граммов орехов. Врач посоветовала употреблять в пищу разные сорта орехов, так как полезные вещества в них различны.

К примеру, грецкие орехи содержат ненасыщенные жирные кислоты. Эти вещества очищают кровь от вредного холестерина. Фундук же способен улучшить липидный состав крови.Также фундук содержит большое количество магния.

Миндаль помогает улучшать пищеварение и состояние микрофлоры. Кроме того, вещества, содержащиеся в миндале, могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы и головного мозга.

А в кешью содержится большое количество меди.