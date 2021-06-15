Врач рассказал, чем для взрослых опасен тополиный пух

Врач Дмитрий Якубов рассказал сайту телеканала «Звезда», что в последнее время у людей в зрелом возрасте все чаще стала развиваться аллергия на пыльцу растений. Проблемы возникают и из-за тополиного пуха.

«Ситуация немножко поменялась, обычно все это возникало в детстве, а потом с возрастом потихонечку затухало, сейчас бывает, что наоборот», — заметил Якубов.

Он добавил, что тополиный пух не вызывает аллергической реакции, а приводит в механическому раздражению верхних дыхательных путей. По словам специалиста, причиной возникновения аллергии являются луговые злаковые травы, а пух переносит пыльцу растений-аллергенов. Врач посоветовал обезопасить себя с помощью противоаллергических средств и специальных спреев.