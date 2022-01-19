Врач рассказал, чем боль в почках отличается от боли в пояснице

Боли в пояснице могут свидетельствовать как о проблемах опорно-двигательной системы, так и мочевыделительной. Врач-невролог Владимир Павленко объяснил, как распознать очаг заболевания, передала «Вечерняя Москва».

Специалист обратил внимание на тот факт, что болевые ощущения во время проблем с почками часто отсутствуют. Из-за этого болезнь часто находится в запущенной стадии.

Врач подчеркнул, что если причинами боли являются все же почки, то неприятные ощущения локализуются только в одной стороне спины — справа или слева. Кроме того, возникают такие симптомы, как вялость, слабость, разбитость, повышение температуры.

«Также при заболеваниях почек нарушается функция мочеиспускания: оно может быть учащенным или обильным. Сам процесс нередко вызывает болезненные ощущения. Цвет мочи тоже меняется — он становится либо мутным с примесью крови, либо прозрачным, как вода», — пояснил медик.