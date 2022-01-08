Врач раскрыл тревожный признак многих болезней

Отек может появиться из-за неправильного питания. Но если если никакого алкоголя, соленой или острой пищи не было, то он может говорить о серьезном заболевании. Об этом предупредил профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«Отеки ног, рук, лица — это могут быть симптомы совершенно разных болезней. Если это пожилой возраст, то отеки ног могут говорить о сердечной или венозной недостаточности. Если это молодой возраст и отекают ноги или лицо — это, скорее, болезни почек, например, пиелонефрит или гломерулонефрит», — рассказал Воробьев радио Sputnik.

Он добавил, что в случае с локальными отеками и рыхлым телом можно говорить о гиперфункции щитовидной железы. Также отеки появляются при тяжелом сахарном диабете. При возникновении отечности врач посоветовал сразу же обратиться за помощью.

«К каждому такому заболеванию свой подход. Если это, скажем, пиелонефрит, то будет прием антибиотиков, если это гломерулонефрит, то некоторые его формы лечат гормонами, антикоагулянтами», — отметил Воробьев.

Профессор подчеркнул, что разнообразные подходы к лечению требуют личного визита к доктору.