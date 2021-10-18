Врач раскрыл способы борьбы с бессонницей

Во время борьбы с бессонницей прием лекарственных препаратов может иметь кратковременный эффект. Об этом заявила врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи. Она рассказала, какие существуют эффективные методы по восстановлению сна, написало ИА Nation News.

По словам специалиста, человек не должен заставлять себя спать, если его организм этого не хочет. Такие меры могут лишь усилить напряжение и тревогу. Если долгое время не получается заснуть, можно послушать спокойную музыку или медитацию.

Кроме того, для восстановления режима дня крайне важно вести здоровый образ жизни. Фаллахи отмечает, что необходимо просыпаться и засыпать в одно и то же время. Также человеку следует отказаться от тяжелого ужина на ночь. Хорошо повлиять на сон может теплая ванна или душ.

«Оптимальная влажность воздуха в спальне — 50-60%. Температура — 17-20 градусов», — добавила она.