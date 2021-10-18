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    18 октября 2021, 14:54

    Врач раскрыл способы борьбы с бессонницей

    Инфекционист Фаллахи: таблетки при бессоннице имеют краткосрочный эффект

    Оксана Лавнюженко

    Во время борьбы с бессонницей прием лекарственных препаратов может иметь кратковременный эффект. Об этом заявила врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи. Она рассказала, какие существуют эффективные методы по восстановлению сна, написало ИА Nation News.

    Врач раскрыл способы борьбы с бессонницей

    По словам специалиста, человек не должен заставлять себя спать, если его организм этого не хочет. Такие меры могут лишь усилить напряжение и тревогу. Если долгое время не получается заснуть, можно послушать спокойную музыку или медитацию.

    Кроме того, для восстановления режима дня крайне важно вести здоровый образ жизни. Фаллахи отмечает, что необходимо просыпаться и засыпать в одно и то же время. Также человеку следует отказаться от тяжелого ужина на ночь. Хорошо повлиять на сон может теплая ванна или душ.

    «Оптимальная влажность воздуха в спальне — 50-60%. Температура — 17-20 градусов», — добавила она.