Врач раскрыл способ приготовления полезных пельменей

При покупке пельменей следует обращаться внимание на их состав, а при домашнем приготовлении — добавлять меньше специй и жира. Тогда блюдо не нанесет человеку вреда. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

По словам диетолога, в промышленных пельменях содержится большое количество жира, он добавляется в том числе для того, чтобы сделать продукт вкуснее. Поэтому при выборе пельменей в магазине необходимо обращать внимание на состав.

«Лучше выбирать пельмени, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину», — посоветовала Круглова.

Еще одна причина возможной опасности пельменей для здоровья человека — чрезмерное использование соли и специй. Эти ингредиенты делают продукт вкуснее и могут спровоцировать переедание.

Чтобы съесть любимое блюдо и минимизировать вред для здоровья, лучше всего приготовить пельмени самостоятельно, советует диетолог. В этом случае можно контролировать количество жира, специй и соли, а часть муки заменить на цельнозерновую. Оптимально будет их отваривать пельмени и есть вместе со свежими овощами.

При этом людям с избыточным весом все равно следует осторожно употреблять этот продукт, а при некоторых заболеваниях пельмени полностью противопоказаны.

«Полностью исключить пельмени стоит на период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва. Отдельно я бы говорила про подагру — при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка», — сказала диетолог.

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